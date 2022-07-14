Более 40 человек не могут найти после наводнения в США
Фото: pixabay
Наводнение произошло в штате Вирджиния. Спасатели и полиция разыскивают 44 человека, так как с ними потеряна связь и нет информации об их местоположении, передает Zakon.kz.
Как пишут РИА Новости, сильные ливневые дожди, начиная с 12 июля, затопили ряд населенных пунктов в округе Бучанан на западе штата. Местами жилые дома оказались смыты, повреждены дороги и мосты по всему региону, разорваны линии связи.
В штате введен режим ЧС по распоряжению местных властей.
Отмечается, что официально пока нет данных ни об одном погибшем.
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