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Президент Италии не принял отставку Марио Драги

президент Италии Фото: Instagram/quirinale
Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, об этом сообщил офис главы государства.

Президент Республики Серджо Маттарелла принял сегодня вечером в Квиринальском дворце председателя совета министров профессора Марио Драги, который подал прошение об отставке с поста главы правительства, которое он возглавлял. Президент не принял отставку и предложил Драги выступить в парламенте, чтобы дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в Сенате Республики, - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Драги отнес заявление президенту Италии. До этого Сенат итальянского парламента выразил доверие кабмину после того, как в голосовании отказалась участвовать одна из входящих в правящую коалицию политических сил – «Движение звезд» (Д5З).

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По словам Драги, это означает, что «общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет».

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