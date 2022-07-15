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Песков: Планы РК принять ушедшие из РФ компании совершенно нормальны

РК и РФ Фото: gov.kz
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что все страны стараются создавать условия для зарубежных компаний, передает Zakon.kz.
Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу страну. Другое дело, что сейчас, понятно, под совершенно беспрецедентным давлением извне многие компании вынуждены принимать такие решения. Это, к сожалению, реальность в которой мы живем и работаем, – цитируют РИА Новости Пескова.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать условия для релокации зарубежных компаний, ушедших из России. По его словам, это даст Казахстану хорошие возможности для наращивания производства товаров.

Ранее в Нур-Султане прошло расширенное заседание правительства с участием Токаева.

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