Умерла бывшая жена Дональда Трампа

Ивана Трамп была первой женой бывшего президента США Дональда Трампа. У них трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик, сообщает Zakon.kz.

Ивана Трамп, бывшая жена экс-президента США Дональда Трампа, скончалась в возрасте 73 лет, сообщает ABC News.

Наша мать была невероятной женщиной — мощной силой в бизнесе, спортсменкой мирового класса, ослепительной красавицей, заботливой матерью и другом, ‒ сказано в заявлении семьи Трамп.

Дональд Трамп назвал бывшую супругу «замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила прекрасную и вдохновляющую жизнь».

Парамедики Манхэттена обнаружили 73-летнюю Ивану Трамп в ее квартире в Верхнем Ист-Сайде.

Выросшая при коммунизме в бывшей Чехословакии, Ивана Зельничкова вышла замуж за Дональда Трампа в 1977 году. Развелась пара в 1992-м.