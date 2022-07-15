Умерла бывшая жена Дональда Трампа
Фото: Twitter/IvankaTrump
Ивана Трамп была первой женой бывшего президента США Дональда Трампа. У них трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик, сообщает Zakon.kz.
Ивана Трамп, бывшая жена экс-президента США Дональда Трампа, скончалась в возрасте 73 лет, сообщает ABC News.
Наша мать была невероятной женщиной — мощной силой в бизнесе, спортсменкой мирового класса, ослепительной красавицей, заботливой матерью и другом, ‒ сказано в заявлении семьи Трамп.
Дональд Трамп назвал бывшую супругу «замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила прекрасную и вдохновляющую жизнь».
Парамедики Манхэттена обнаружили 73-летнюю Ивану Трамп в ее квартире в Верхнем Ист-Сайде.
Выросшая при коммунизме в бывшей Чехословакии, Ивана Зельничкова вышла замуж за Дональда Трампа в 1977 году. Развелась пара в 1992-м.
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