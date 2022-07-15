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Осужденного в Петропавловске подозревают в изнасиловании девочки

В Петропавловске задержали педофила Фото: Zakon.kz
Предполагаемый насильник нанялся к местному предпринимателю разнорабочим. Неподалеку от места работы и приметил свою жертву, сообщает Zakon.kz.

В Петропавловске задержали осужденного, отбывающего наказание за грабеж и разбой в колонии-поселении, сообщает телеканал «Астана».

По данным полиции, девочка играла рядом с домом, когда мужчина подкараулил и затащил ее в кусты. Это произошло вблизи опорного пункта полиции. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Данное лицо в настоящее время отбывает наказание в исправительном Учреждении минимальной безопасности в селе Ольшанка Кызылжарского района СКО, куда был переведен в декабре 2021 года постановлением Атбасарского районного седа Акмолинской области. Прокурор Петропавловска Арман Нуртазин

В прокуратуре пояснили, что осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении имеют право на трудоустройство.

Предполагаемый насильник нанялся к местному предпринимателю разнорабочим. Неподалеку от места работы и приметил свою жертву. Это подтверждают свидетельские показания и записи с камер видеонаблюдения. Начато досудебное расследование.

Сообщается, что подозреваемый в изнасиловании малолетней дает показания. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Кроме того будет дана оценка действиям должностных лиц уполномоченных госорганов.

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