Канада ввела новые санкции в отношении России

Как только эти меры вступят в силу, у канадских компаний будет 60 дней для завершения контрактов с целевыми отраслями, сообщает Zakon.kz.

Власти Канады ввели очередные санкции в отношении нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики РФ, сообщает ТАСС.

14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах (Россия), запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности, – говорится в документе.

Уточняется, что в список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов.

В документе даны пояснения, что канадским гражданам и компаниям, в частности, запрещается предоставлять услуги российской стороне, связанные с производством металлических изделий, автомобилей, прицепов и полуприцепов, компьютерной, электронной и оптической продукции, электрооборудования, наземного транспорта и трубопроводов в указанных секторах экономики РФ.

Эти санкции в минувшие выходные анонсировала глава канадского МИД Мелани Жоли. Тогда она уточнила, что как только эти меры вступят в силу, у канадских компаний будет 60 дней для завершения контрактов с целевыми отраслями.