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Токаев подписал поправки по развитию цифровизации

Президент подписал поправки по цифровизации Фото: akorda.kz
Закон расширяет сферы применения электронных документов и институционализации системы управления данными. Также предусмотрены меры по повышению качества связи в сельской местности, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования», сообщает Акорда.

Закон направлен на создание законодательной базы для расширения использования инновационных цифровых технологий при принятии управленческих решений.

Законом расширяется сфера применения сервиса цифровых документов, приравниваются электронные документы к их бумажным аналогам.

Также законом предусмотрены меры по повышению качества связи в сельской местности и снижению затрат граждан и бизнеса на получение государственных услуг.

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