1257 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
За прошедшие сутки зарегистрировано 1257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 353,
в Алматы – 349,
в Шымкенте – 103,
в Акмолинской области – 30,
в Актюбинской области – 7,
в Алматинской области – 115,
в Атырауской области – 23,
в ВКО – 15,
в Жамбылской области – 60,
в ЗКО – 13,
в Карагандинской области – 70,
в Костанайской области – 17,
в Кызылординской области – 51,
в Мангистауской области – 16,
в Павлодарской области – 9,
в СКО – 5,
в Туркестанской области – 21.
Всего в стране подтвержден 1 313 551 случай.
260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 65,
в Алматы - 156,
в Акмолинской области - 10,
в Карагандинской области - 7,
в Кызылординской области – 1.
Всего в стране выздоровело 1 294 493 человека от COVID-19.