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1257 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус Казахстан 15 июля Фото: Zakon.kz
По данным Минздрава Казахстана на 15 июля, в стационарах находятся 588 пациентов, на амбулаторном уровне – 4895, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 353,

  • в Алматы – 349,

  • в Шымкенте – 103,

  • в Акмолинской области – 30,

  • в Актюбинской области – 7,

  • в Алматинской области – 115,

  • в Атырауской области – 23,

  • в ВКО – 15,

  • в Жамбылской области – 60,

  • в ЗКО – 13,

  • в Карагандинской области – 70,

  • в Костанайской области – 17,

  • в Кызылординской области – 51,

  • в Мангистауской области – 16,

  • в Павлодарской области – 9,

  • в СКО – 5,

  • в Туркестанской области – 21.

Всего в стране подтвержден 1 313 551 случай.

260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 65,

  • в Алматы - 156,

  • в Акмолинской области - 10,

  • в Карагандинской области - 7,

  • в Кызылординской области – 1.

Всего в стране выздоровело 1 294 493 человека от COVID-19.

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