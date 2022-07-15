1257 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

По данным Минздрава Казахстана на 15 июля, в стационарах находятся 588 пациентов, на амбулаторном уровне – 4895, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 353,

в Алматы – 349,

в Шымкенте – 103,

в Акмолинской области – 30,

в Актюбинской области – 7,

в Алматинской области – 115,

в Атырауской области – 23,

в ВКО – 15,

в Жамбылской области – 60,

в ЗКО – 13,

в Карагандинской области – 70,

в Костанайской области – 17,

в Кызылординской области – 51,

в Мангистауской области – 16,

в Павлодарской области – 9,

в СКО – 5,

в Туркестанской области – 21.

Всего в стране подтвержден 1 313 551 случай.

260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане - 65,

в Алматы - 156,

в Акмолинской области - 10,

в Карагандинской области - 7,

в Кызылординской области – 1.

Всего в стране выздоровело 1 294 493 человека от COVID-19.