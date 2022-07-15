В Казахстане мужчины совершают в 5 раз больше самоубийств, чем женщины – исследование

Аналитики заявляют о большей предрасположенности мужчин к суициду. Согласно рейтингу ВОЗ, Казахстан регулярно входит в двадцатку стран с самым высоким уровнем самоубийств, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, по данным Комитета по правовой статистике и ВОЗ, мужчины идут на этот шаг в 4-5 раз чаще, чем женщины.

Как отмечено в отчете Ranking.kz, наиболее распространенными факторами среди установленных в 2021 году были одиночество (27%) и финансовые трудности, банкротство и долги (28%).

Еще одним из наиболее распространенных факторов самоубийства в Казахстане был разрыв отношений.

Мужчины в Казахстане больше всего подвержены самоубийствам в зрелом возрасте 35-54 года. С 2015-го по 2021 год эта возрастная категория совершила треть всех самоубийств среди представителей обоих полов, – отмечено в исследовании.