Минфин США ослабил санкции в отношении казахстанской дочки «Альфа банка»

Министерство финансов США разрешило транзакции с дочерним предприятием «Альфа банка» в Казахстане (JSC Alfa Bank), сообщает Zakon.kz.

В начале мая банк приобрел «ЦентрКредит». Тогда же был запущен процесс ребрендинга. Сейчас бывшая дочка «Альфа банка» в Казахстане работает под брендом Eco Center Bank. Eco Center Bank передает активы в пользу АО «Банк ЦентрКредит» в рамках предстоящего объединения двух банков.

По информации Прайм, финрегулятор США выпустил генеральную лицензию, разрешающую транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.

В лицензии отмечается, что разрешены транзакции в отношении сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств. Также снят запрет на профилактику, диагностику или лечение COVID-19 и текущие клинические испытания.