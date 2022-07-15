«Золотая тысяча»: Chery стал самым продаваемым китайским автобрендом в Казахстане

Более тысячи казахстанцев выбрали автомобили Chery. Представители бренда торжественно поздравили юбилейного клиента.

По итогам июня Chery стал самым продаваемым из китайских автомобильных брендов в Казахстане.

В целом, по данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), Chery поднялся на седьмое место в Топ-10 самых популярных автобрендов в стране: Chevrolet, Hyundai, Kia, Lada, Toyota, Lexus, Chery, Jac, Exeed, и Renault.

Внушительный результат достигнут компанией всего за полгода: бренд официально зашел в Казахстан в конце 2021 года, продажи стартовали с 10 декабря. Начало 2022 года выдалось турбулентным – на глобальный экономический кризис, начавшийся в пандемию, наложились геополитическая напряженность и резкие скачки курса валют.

В таких условиях Chery пришлось прокладывать путь к сердцам казахстанских автолюбителей: стать узнаваемым, показать надежность и технологичность, найти свою аудиторию. Миссия невыполнима? Только не для Chery!

Уже в апреле популярность бренда выросла настолько, что официальный дистрибьютор First Motor Group, входящий в состав «Астана Моторс», объявил о создании первого официального клуба казахстанских автолюбителей Chery Tiggo 7 Pro.

А в июле компания отчиталась о первом значительном показателе – количество проданных автомобилей перевалило за тысячу. Юбилейным клиентом стала Алуа Бельгибаева из Нур-Султана. Свой авто флагманской модели семейства Chery Tiggo 8 Pro Алуа приобрела через партнерскую компанию Mycar Finance.

Очень рада, что стала тысячным покупателем Chery. К этому выбору я шла осознанно, большое спасибо менеджерам, которые были очень внимательны и помогли определиться, – поделилась клиентка.

Фото: Chery.kz

Как Chery покоряет Казахстан

Автомобили доставляют в Казахстан напрямую из Китая по железной дороге и распределяют в дилерские центры в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актобе, Атырау, Караганде, Костанае, Павлодаре и Уральске. До конца года планируется открыть еще 8 автоцентров, в том числе охватить дилерской сетью Актау, Усть-Каменогорск, Тараз и Жезказган.

Сейчас у нас представлено четыре модели – Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro. Это автомобили, которые уже хорошо знакомы казахстанскому потребителю. Этим летом мы презентуем еще две модели – Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 4 Pro. Всего до конца года ожидается поставка 2,5 тысячи автомобилей. Директор First Motor Company Нурлан Шамгонов

Фото: Chery.kz

Выгодная покупка

Кроссоверы Chery доступны к покупке с отсрочкой платежа во всех дилерских центрах благодаря специальным программам от Mycar Finance со сниженной ставкой вознаграждения и премиальными условиями.

Например, Light Chery 20/80 и Light Chery 30/70 – это автокредиты без ежемесячных платежей сроком на один год и с годовой эффективной ставкой вознаграждения от 14,8%. Оплатив всего 20% или 30% первоначального взноса, можно стать обладателем своего нового авто.

Стоит обратить внимание и на пакетное предложение Chery Standard от Mycar Finance: увеличенный срок автокредитования до 120 месяцев и сниженная ставка вознаграждения в первый год – 15,8% годовых, ГЭСВ (годовая эффективная ставка вознаграждения) составляет 22,8%.

Подробная информация также доступна на сайте Chery.kz или в контакт-центре 7007.

Партнерский материал