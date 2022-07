Куда пойти в выходные 16-17 июля

Есть немало интересных идей, как провести выходные в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Афиша разноплановых событий – в подборке Zakon.kz.

Нур-Султан

Мини-марафон в поддержку Малого Талдыколя

Фото: pexels

Участники мини-марафона смогут пробежать, прошагать и просто поддержать сохранение озер. Организаторы просят взять с собой воду и хорошее настроение.

16 июля, 9:00. Место сбора: пр. Кабанбай батыра, уг. ул. Орынбор. Марафон вокруг Ботанического сада. Участие бесплатное.

British Invasion: путешествие в мир британской музыки 60-70-х годов

Фото: pexels

Зрителей ждет вечеринка, посвященная британской музыке 60-70-х годов. В этот вечер прозвучат песни: The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks, Cream, Black Sabbath, Pink Floyd, Joy Division, Depeche mode, New Order, The Cure и др.

16 июля, 21:00. Astana Rock Cafe. Стоимость: 2500 тенге.

Алматы

Фестиваль чешских фильмов

Фото: pexels

Зрителям покажут исторические драмы, комедии, фэнтези-триллер по мотивам чешской художественной литературы.

16 июля, 20:00 — «Папина Волга»,

17 июля, 20:00 — «Зубы мудрости».

Место: ТРЦ Mega Alma-Ata, Chaplin Cinemas. Вход: свободный (билеты можно получить на кассе)

Гастроли Цирка Юрия Никулина

Фото: pexels

Легендарный Цирк Никулина — это медведи за рулем автомобиля, захватывающие трюки гимнастов, будоражащее разум колесо смелости и, конечно же, веселые клоуны. Традиционный приезд Никулинского цирка всегда сопровождается громким смехом, бурными овациями и морем положительных эмоций. Продолжительность – 2 часа.

16 и 17 июля, 16:00. Казахский государственный цирк. Вход: 3000 - 6000 тенге.

Футбольный матч SD Family – «Амкал»

Фото: pexels

В составе SD Family сыграют разные медиаличности страны и футболисты национальной сборной. Команда «Амкал» — самая популярная медиа-команда СНГ.

16 июля в 19:00. Центральный стадион. Вход: 2500 тенге.

Шымкент

Футбольный матч «Ордабасы» – «Аксу»

Фото: ВКонтакте/pfcordabasy

В рамках Кубка Казахстана шымкентсткий «Ордабасы» сыграет на родном стадионе с командой «Аксу».

17 июля, 20:00. Центральный стадион имени Кажымукана. Вход: 500 тенге (детский - 300 тенге).

Беговые тренировки в дендропарке

Фото: pexels

После пробежки пройдет тренировка, планка и турник. Также можно проверить себя в практике гвоздестояния. Практика гвоздестояния создана для очищения тела, ума и энергетики от мышечных зажимов, беспокойного ума и негативных энергий.

16 июля, 06:00; 17 июля, 07:00. Дендропарк имени Асанбая Аскарова. Вход: свободный, оплата только за вход на территорию парка.