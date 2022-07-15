Куда пойти в выходные 16-17 июля
Нур-Султан
Мини-марафон в поддержку Малого Талдыколя
Фото: pexels
16 июля, 9:00. Место сбора: пр. Кабанбай батыра, уг. ул. Орынбор. Марафон вокруг Ботанического сада. Участие бесплатное.
British Invasion: путешествие в мир британской музыки 60-70-х годов
Фото: pexels
16 июля, 21:00. Astana Rock Cafe. Стоимость: 2500 тенге.
Алматы
Фестиваль чешских фильмов
Фото: pexels
Зрителям покажут исторические драмы, комедии, фэнтези-триллер по мотивам чешской художественной литературы.
16 июля, 20:00 — «Папина Волга»,
17 июля, 20:00 — «Зубы мудрости».
Место: ТРЦ Mega Alma-Ata, Chaplin Cinemas. Вход: свободный (билеты можно получить на кассе)
Гастроли Цирка Юрия Никулина
Фото: pexels
16 и 17 июля, 16:00. Казахский государственный цирк. Вход: 3000 - 6000 тенге.
Футбольный матч SD Family – «Амкал»
Фото: pexels
16 июля в 19:00. Центральный стадион. Вход: 2500 тенге.
Шымкент
Футбольный матч «Ордабасы» – «Аксу»
Фото: ВКонтакте/pfcordabasy
17 июля, 20:00. Центральный стадион имени Кажымукана. Вход: 500 тенге (детский - 300 тенге).
Беговые тренировки в дендропарке
Фото: pexels
16 июля, 06:00; 17 июля, 07:00. Дендропарк имени Асанбая Аскарова. Вход: свободный, оплата только за вход на территорию парка.