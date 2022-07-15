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«Принц грунта» Доминик Тим вернулся и сразу обыграл двух известных теннисистов

Теннис Две победы Фото: Instagram/domithiem
Победитель US Open-2020 австрийский теннисист Доминик Тим постепенно возвращается в профессиональный тур. Это доказано его последними результатами на турнире в шведском Баштаде, где он уже дошел до четвертьфинала, сообщает Zakon.kz.

На старте грунтового турнира в Баштаде с призовым фондом более полумиллиона евро Доминик Тим по прозвищу «Принц грунта» переиграл фина Эмиля Руусвуори в трех партиях — 3:6, 6:1, 7:6.

Далее за выход в четвертьфинал одиночного разряда он одолел 20-й номер мирового рейтинга Роберто Баутиста Агута из Испании — 7:6, 3:6, 6:4.

Для Доминика это первый успех над игроком из Топ-20 с итогового турнира-2020, когда он в полуфинале обыграл Новака Джоковича. Помимо этого, Тим победил в двух матчах подряд, последний раз это было 14 месяцев назад, на турнире в Мадриде.

Провел очень хороший матч, победа во вторник придала мне уверенности, заставила поверить, что я снова могу бороться с лучшими в мире. Роберто – сложный соперник, мы с ним впервые сыграли на грунте, ожидал, что матч будет упорным. Ну, точнее, надеялся, что смогу его таким сделать. Когда я выиграл первый сет, подумал, что могу победить. И верил до конца третьего сета. Сейчас я возвращаюсь. Сперва обыграл Руусвуори, а теперь Баутиста, два соперника топ-уровня. Если я могу их побеждать, значит, я вернулся.Доминик Тим

И теперь 15 июля австриец померится силами с аргентинцем Себастьяном Баесом. Они разыграют путевку в полуфинал состязаний в Баштаде.

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