400 тыс. тенге мошеннику – мужчина увез гараж вместе с содержимым
Фото: скриншот видео
В Нур-Султане у пенсионерки украли гараж со всем содержимым, сообщает Zakon.kz.
Потерпевшая не наведывалась в свой гараж более двух месяцев.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 26-летний мужчина. Установлено, что он приметил гараж и на протяжении двух месяцев наблюдал за ним. Он разместил объявление о продаже гаража на сайте ОLХ. Один из потенциальных клиентов договорился с ним о покупке, предварительно заказав специальный транспорт для перевозки. Ничего не подозревающий клиент заплатил злоумышленнику 400 тысяч тенге и благополучно увез гараж вместе с содержимым. ДП Нур-Султана
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.
Задержанный, ранее судимый за мошенничество, дал признательные показания. Он водворен в изолятор временного содержания.
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