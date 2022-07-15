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Вспышка загадочного детского гепатита: выявлено более 1000 случаев

врачи, ВОЗ, дети Фото: pixabay
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) следит за распространением загадочных случаев гепатита среди ранее здоровых детей. Из-за этого десятки детей нуждаются в пересадке печени, передает Zakon.kz.

C 5 апреля в 35 странах было зарегистрировано более 1010 вероятных случаев необъяснимого острого гепатита, или воспаления печени. Болезнь проявлялась у детей младшего возраста. На данный момент 22 ребенка скончались.

Почти половина вероятных случаев зарегистрирована в Европе. В 21 европейской стране зарегистрировано в общей сложности 484 случая, включая 272 случая в Великобритании. Это 27% от общего числа случаев в мире.

За Европой следуют Северная и Южная Америка – 435 случаев, включая 334 случая в США, что составляет треть случаев в мире. Далее расположились Западно-Тихоокеанский регион (70 случаев), Юго-Восточная Азия (19) и Восточное Средиземноморье (2 случая).

17 стран сообщили о более чем 5 вероятных случаях заболевания. Однако фактическое число может быть больше, считают в ВОЗ. 

Симптомы заболевания

Из 100 вероятных случаев наиболее часто отмечались такие симптомы, как тошнота или рвота (в 60% случаев), желтуха (53%), общая слабость (52%) и боль в животе (50%).

Среднее время между появлением симптомов и госпитализацией составляет четыре дня.

По данным лабораторных исследований, гепатиты А и Е не были обнаружены у пострадавших детей. Другие патогены, такие как коронавирус, были обнаружены в ряде случаев, но на сегодняшний день не хватает данных для окончательного вывода.

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