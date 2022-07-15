Моральное состояние казахстанских подростков шокировало экспертов

Мобильное приложение для предотвращения суицидов может появиться в Казахстане. Об этом заявили эксперты после проведенных исследований, сообщает Zakon.kz.

Директор поликлиники №8 Канат Тосекбаев отмечает, что в целом на сегодняшний день медицинская психологическая помощь в рамках ОСМС доступна для взрослых и подростков.

По его словам, в этом году пациентов стало обращаться больше на 7-10%, чем в прежние годы. Особенность работы психологов в поликлиниках – обращения пациентов имеют сезонность, весной и осенью больше обращений, чем зимой и летом.

На территории обслуживания нашей поликлиники находится 4 школы. Также в нашу службу психологов обращаются беременные с послеродовой депрессией, приходят родители детей с жалобами на неврозы. Часто обращаются пациенты с онкологией, потому что им нужна помощь психологов. У людей возникают совершенно разные ситуации. Директор столичной поликлиники №8 Канат Тосекбаев

Что касается работы с подростками, то глава поликлиники добавил, что специалисты активно проводят работу с прикрепленными школами, так как на сегодняшний день очень актуален вопрос о подростковом суициде, проводится анкетирование среди воспитанников школ и выявляются дети, которым нужна психологическая помощь.

Сейчас мы с группой IT-шников по собственной инициативе разрабатываем проект «Тың». Это мобильное приложение по оценке текущего состояния пациентов и возможному предотвращению суицида, либо, если у пациента возникает уже пограничная ситуация, то проект сможет связать нуждающегося в психологической помощи человека со специалистом. Директор столичной поликлиники №8 Канат Тосекбаев

Один из разработчиков платформы Арыстан Молдажанов признался, что совместно с коллегами проанализировали официальные данные, согласно которым в прошлом году 105 подростков в стране совершили суицид, 200 человек предприняли попытку.

Не могу сказать, что это точные цифры. Из-за нашей культурной особенности такие ситуации замалчиваются, поэтому настоящая цифра, возможно, выше. У нас говорят «ұят», то есть стыдно обращаться в обществе за психологической помощью. Сейчас только молодое поколение не стыдится посещать психолога, прорабатывать детские травмы или другие вопросы. Но в основном многие пытаются это скрыть, чтобы никто не знал. Так ведь проблема не решается. Арыстан Молдажанов

Он добавил, что с психологами в этом году было проведено пилотное исследование для выявления ментального благополучия среди школьников с обеспечением 100% анонимности. Всего было опрошено около 400 старшеклассников.

Результаты нас шокировали. Почти половина респондентов ответили, что большую часть недели они чувствуют себя подавленно, почти пятая часть думают большую часть недели о том, чтобы причинить себе боль. Важная часть – подростки отметили, что им не с кем обсудить проблемы, причем в казахскоязычной аудитории эта цифра достигает почти 20% нашей выборки. Разработчик приложения

Он напомнил, что, начиная проект, команда единомышленников думала, каким образом они смогут достучаться до каждого, и поняли, что этим инструментом может стать смартфон, так как сегодня он есть у каждого.

Активная работа началась в апреле. Параллельно с технической составляющей проходят консультации с частными психологами, государственными, Ассоциацией психологов и другими специалистами.

Вся сложность с теми, кто предрасположен к суициду, в том, чтобы человек доверился и открылся специалисту (психологу). А телефону человек уже доверяет. Сейчас идет разработка пробной версии. Она еще не будет доступна в AppStore. До того, как масштабно выходим, мы еще одно исследование проведем. Я не знаю, какому количеству людей мы поможем. Полноценно оценить это невозможно, но, используя подход поведенческих теорий и связав это со смартфонами, мы надеемся облегчить ментальные сложности у наших соотечественников. Это надо сделать. Если хотя бы одного человека спасем, это уже будет хорошо. Арыстан Молдажанов

Проблематика детского суицида была отмечена 14 июля на расширенном заседании правительства. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что 2022 год объявлен Годом детей, но его настораживает тот факт, что в последнее время в школах стало больше насилия.

Также глава государства отмечал, что в целом по стране снизилось количество детских и подростковых суицидов. Тем не менее, таких случаев в Алматинской, Жамбылской, Костанайской и Мангистауской областях становится все больше.

Президент подчеркнул, что сегодня необходим комплексный план по защите детей от насилия, профилактике суицидов, обеспечению прав каждого ребенка.