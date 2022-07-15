Топ-5 средств, помогающих при солнечных ожогах

Отпуск или прогулку в жаркий день могут омрачить неприятные последствия агрессивного воздействия солнечных лучей. Не стоит легкомысленно относиться к солнечным ожогам. В материале Zakon.kz представлен ряд средств, которые могут облегчить неприятные симптомы и быстрее восстановить кожу.

Солнечный ожог – воспалительный процесс в ответ на повреждение наружных слоев кожи ультрафиолетовым излучением. Покраснение, возникающее после чрезмерного воздействия солнечных лучей или других видов ультрафиолетового света, очень болезненно, место становится припухшим. Ожог может привести к повышению температуры и ухудшению общего состояния. Солнечный ожог у человека с очень светлой кожей может произойти менее чем за 15 минут пребывания на солнце в полдень, в то время как человек с более темной кожей способен переносить такое же воздействие в течение нескольких часов.

Врачи не перестают предупреждать, что чрезмерное воздействие солнечных лучей может спровоцировать развитие меланомы, так как солнечные ожоги вызывают повреждение ДНК в клетках кожи.

При легкой степени ожогов или если под рукой нет лекарственных препаратов, можно прибегнуть к подручным средствам для успокоения кожи и облегчения неприятных симптомов.

1. Кефир или простокваша

Данные продукты, конечно, не излечат ожоги, но нейтрализуют дискомфортные ощущения на коже. Молочная кислота увлажняет, а жир в их составе создает микропленку, защищающую раздраженную кожу и мешающую испарению влаги. Специалисты не рекомендуют смазывать места ожогов таким кисломолочным продуктом, как сметана. Она не подходит для этого из-за чрезмерной жирности, так как может нарушить теплообмен.

2. Овес

Овес давно известен своими лечебными свойствами, и многие кремы и лосьоны, которые есть в продаже, содержат этот компонент. Овес и овсяная крупа известны способностью замедлять воспалительные процессы. Овсяные хлопья заваривают, остужают, а затем намазывают покрасневшие воспаленные места. Смесь держат на коже 10-15 минут, а потом смывают проточной водой.

Также при солнечных ожогах часто рекомендуют добавить чашку неочищенного овса в прохладную ванну.

3. Зеленый или черный чай, отвар ромашки

Компрессы, смоченные в зеленом или черном чае, прикладывают к обожженным участкам кожи. Приготовить его нужно следующим образом: кипятком заварить листовой чай или воспользоваться чайными пакетиками. Можно заваривать со свежими листьями мяты. Настаивать около часа, после чего процедить жидкость и дать ей остыть.

Когда смесь полностью охладится, нужно смочить марлю или ватные диски и прикладывать к обожженным участкам кожи.

Ромашку аптечную заваривают на водяной бане, как и все травы. Насыпьте чайную ложку сырья в металлическую чашку и залейте его 200 мл холодной воды. Возьмите большую кастрюлю, налейте воду, туда поставьте чашку с травой. Уровень жидкости в большой кастрюле должен быть чуть выше середины металлической чашки. Доведите воду в большой емкости до кипения, после чего убавьте газ, но не выключайте его в течение 30 минут. В результате получится насыщенный травяной отвар, который нужно будет слегка остудить, процедить и применять согласно инструкции.

4. Огурец

Этот овощ может отлично помочь при солнечных ожогах. Для этого огурец нужно нарезать, измельчить до состояния кашицы. Ее наносят на места ожогов и оставляют на несколько минут. Процедуру можно проводить неоднократно, до исчезновения болезненных ощущений.

В состав огурцов входят азотистые и зольные вещества, клетчатка. Огуречный сок обладает жаропонижающим, противовоспалительным, обезболивающим действиями, поэтому овощ применяют в изготовлении лекарственных смесей при лечении ожогов.

5. Капуста

Для лечения солнечных ожогов подойдет как свежая, так и квашеная капуста. Квашеную капусту перемешать с рассолом. Подготовить ее к применению можно следующим способом: горсть капусты положить в марлю и свернуть ее в виде примочки. Прикладывать к обожженному месту такие компрессы нужно на 5-7 минут.