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Почему Алматы перешел в «зеленую» зону

Почему Алматы перешел в «зеленую» зону Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК объяснила переход города Алматы из «желтой» в «зеленую» зону, передает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният отметила, что к этому часу в Алматы в условиях стационара от КВИ получают лечение 162 человека.

Это говорит о том, что у нас достаточное еще количество инфекционных коек, мы справляемся, нагрузки нет. Поэтому Алматы находится в «зеленой» зоне. Чтобы перейти в «желтую» зону – это до 5000 больных в стационарах и показатель R больше 1, либо от 5000 до 10 000 человек в стационарах, но число R (коэффициент распространенности) меньше 1 – это значит спад идет. Это когда больных еще много, но заболеваемость снижается, тогда будет находиться в «желтой» зоне.Глава Минздрава Ажар Гиният

Ранее министр сообщила, что в трех мегаполисах Казахстана отмечается рост заболеваемости коронавирусом.

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