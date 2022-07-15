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Законодательство РК

Нарушение ПДД на глазах у полицейских рассмешило казахстанцев

нарушение ПД полиция видео ЗКО Фото: Zakon.kz
В Казнете распространяют курьезное видео с нарушением правил дорожного движения. На кадрах водитель обгоняет машину полицейских через сплошную разметку. Поступок автовладельца развеселил пользователей, сообщает Zakon.kz.

Под видео оставлены следующие комментарии:

  • вижу цель, не вижу препятствий;

  • он и не знал, наверно, что там обгонять нельзя;

  • обгоняешь! И приз сам себя найдет!

  • смело;

  • парень шел к успеху;

  • надо было справа его обогнать – дешевле;

  • зато посмеялись тут от души. Нам жизнь продлил своим поступком;

  • даже поворотники включил;

  • на подвиг потянуло.

В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области дали пояснение по ситуации.

Там уточнили, что в отношении водителя указанной автомашины на месте были составлены два административных протокола.

По статье 601 части 2 КоАП РК «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания», и по статье 602 части 1 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами».Пресс-служба ДП ЗКО

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