Нарушение ПДД на глазах у полицейских рассмешило казахстанцев

Под видео оставлены следующие комментарии:

вижу цель, не вижу препятствий;

он и не знал, наверно, что там обгонять нельзя;

обгоняешь! И приз сам себя найдет!

смело;

парень шел к успеху;

надо было справа его обогнать – дешевле;

зато посмеялись тут от души. Нам жизнь продлил своим поступком;

даже поворотники включил;