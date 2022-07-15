Еще 100 млрд тенге потратят на борьбу с коронавирусом – Минздрав

Фото: Zakon.kz

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала о средствах, запланированных в 2022 году на борьбу с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Zakon.kz.

На этот год запланировано 100 млрд тенге на борьбу с КВИ: это и закуп вакцин, и на лечение пациентов, на те надбавки, которые получают наши медработники. Если сравнить с прошлым годом, это в шесть раз меньше, чем мы в прошлом году потратили. В госпиталях все меньше пациентов. Прошло всего полгода, в этом году вторая волна начинается. Запланировано пока столько. Ажар Гиният На ее взгляд, этих средств достаточно. При каких-то сценариях на осень-зиму всегда есть возможность пересмотреть бюджет. Ажар Гиният Читайте также В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное расследование – АФМ Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам Цены на бензин утвердили в Казахстане

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