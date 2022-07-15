Боец UFC Шавкат Рахмонов удивил болельщиков своей игрой в баскетбол

Фото: Intagram/shavkatrakhmonov94

16 июля в Актау пройдет первый совместный турнир между казахстанской лигой смешанных единоборств NAIZA и промоушеном Хабиба Нурмагомедова EFC. И в преддверии этого события состоялся баскетбольный товарищеский матч, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: