Боец UFC Шавкат Рахмонов удивил болельщиков своей игрой в баскетбол
Фото: Intagram/shavkatrakhmonov94
16 июля в Актау пройдет первый совместный турнир между казахстанской лигой смешанных единоборств NAIZA и промоушеном Хабиба Нурмагомедова EFC. И в преддверии этого события состоялся баскетбольный товарищеский матч, сообщает Zakon.kz.
Участниками этой дружеской игры стали представители обоих коллективов. Собравшиеся актауские болельщики смогли в деле увидеть, как играют в баскетбол бойцы смешанных единоборств. Главными лицами в этом товарищеском матче были казахстанские файтеры UFC Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов. Сам же вечер встречи лиги NAIZA и EFC пройдет 16 июля, один из гостей – Хабиб Нурмагомедов.Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.
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