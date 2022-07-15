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Боец UFC Шавкат Рахмонов удивил болельщиков своей игрой в баскетбол

UFC Баскетбол Актау Фото: Intagram/shavkatrakhmonov94
16 июля в Актау пройдет первый совместный турнир между казахстанской лигой смешанных единоборств NAIZA и промоушеном Хабиба Нурмагомедова EFC. И в преддверии этого события состоялся баскетбольный товарищеский матч, сообщает Zakon.kz.

Участниками этой дружеской игры стали представители обоих коллективов. Собравшиеся актауские болельщики смогли в деле увидеть, как играют в баскетбол бойцы смешанных единоборств. Главными лицами в этом товарищеском матче были казахстанские файтеры UFC Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов. Сам же вечер встречи лиги NAIZA и EFC пройдет 16 июля, один из гостей – Хабиб Нурмагомедов.

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