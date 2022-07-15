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В Алматы пройдет матч-реванш SD Family – «Амкал»

матч Алматы стадион Фото: 1XBET
Уже в эту субботу, 16 июля, в 19.00 на Центральном стадионе Алматы состоится долгожданный шоу-матч года: «SD Family» — «Амкал». Отметим, что «Амкал» является одним из главных блогерских клубов в СНГ.

Год назад команды встречались в рамках товарищеского матча. Тогда SD Family проиграл «Амкалу» со счетом 1:3. Единственный гол на счет столичного клуба забил капитан команды Дидар Сыдыкбек. В этот раз казахстанские парни готовы навязать борьбу и взять реванш за прошлое поражение.

«Амкал» же, в свою очередь, едет на матч после прошедшего недавно медиа-турнира в Москве, где коллектив занял первое место. Настроение и мотивация оформить очередную яркую победу у амкаловцев явно будут присутствовать.

За год SD Family также успели принять участие в Media Football League в Москве и дойти до плей-офф, неплохо сыграв с именитыми соперниками. В этом турнире казахстанцы были единственной приглашенной командой, представляющей другую страну. Наши ребята за период точно набрались опыта и стали сильнее.

Стоит отметить, что «Семья» также первый коллектив из Казахстана, который представил страну в звездном футболе. Они являются полностью частным клубом, и товарищеские встречи устраивают самостоятельно, поэтому давайте поддержим наших соотечественников за их инициативу и смелость!

Главный спонсор спортивных эмоций – компания 1XBET – является партнером SD Family и активно поддерживает все начинания команды. Пожелаем ребятам действительно интересной игры и, конечно же, победы!

Партнерский материал

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