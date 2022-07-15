Почему вредно отсыпаться в выходные

Долгий сон в выходные вреден для здоровья и приближает человека к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, отмечают эксперты, передает Zakon.kz.

Спать до обеда вредно. Однако можно позволить себе поспать по необходимости на один час больше. Этого вполне достаточно для физиологического восстановления организма. Существует суточная биоритмика, пишет Ura.ru.

Мы работаем всю неделю в одном режиме, и организм адаптируется к определенному биоритму. И если мы по воскресеньям будем его усиленно сдвигать, то в понедельник, возвращаясь к трудовому процессу, организм получит настоящий биологический стресс. И если стресс будет каждый рабочий понедельник, то такими действиями мы на 30% приблизимся к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и срыву функциональных систем организма. Физиолог Василий Сериков

Планировать отпуск нужно из учета особенностей адаптации организма к новому биоритму. Необходимо брать не менее 12 отпускных дней. Тогда привыкание организма к новому распорядку пройдет с минимальным вредом.