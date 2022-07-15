Сильная жара ожидается в субботу в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16 июля. На большей части территории РК пройдут дожди, сообщает Zakon.kz.

На севере, северо-западе – сильные. Также ожидаются гроза, град, усиление ветра, шквал, ночью и утром на севере – туман, днем на юго-западе – пыльная буря. И только на юге, юго-востоке, западе и в центре Казахстана ожидается погода без осадков. РГП «Казгидромет»

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, на западе Атырауской, юго-востоке, западе Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Улытауской, Кызылординской, Жамбылской, на юге Актюбинской, юго-востоке Карагандинской области ожидается сильная жара.

Днем на большей части Мангистауской, на юге Атырауской, Костанайской областей сохраняется очень сильная жара.

В Нур-Султане – переменная облачность, утром и днем – дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +30...+32°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +31...+33°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23°С, днем +38...+40°С.