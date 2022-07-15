Смаилов прокомментировал критику президента в адрес правительства
Фото: akorda.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил всем первым руководителям заняться исполнением поручений президента, озвученных на расширенном заседании правительства, передает корреспондент Zakon.kz.
Необходимо оперативно и результативно исполнить поручения президента. Хочу подчеркнуть, что вчера глава государства высказал очень серьезную критику в отношении нашей работы. Необходимо активизироваться всем госорганам, акиматам и квазигосударственному сектору. Премьер-министр РК Алихан Смаилов
Глава правительства поручил всем первым руководителям взять на личный контроль каждый пункт поручений президента.
Он добавил, что на местах реализуются все проекты и программы, которые напрямую влияют на благосостояние граждан. Поэтому министрам и акимам необходимо наладить четкое взаимодействие, вместе прорабатывать каждый вопрос.
В целом, от эффективной работы каждого из нас зависит результативность деятельности всего правительства. Мы вместе должны с удвоенными усилиями реализовать все намеченное, чтобы развивалась экономика страны и наши граждане чувствовали улучшение качества их жизни.Алихан Смаилов
Контроль за ходом исполнения поручений премьер-министр оставил за собой.
Напомним, на расширенном заседании правительства глава государства оценил работу правительства средне.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ