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Смаилов прокомментировал критику президента в адрес правительства

Смаилов прокомментировал критику президента в адрес правительства Фото: akorda.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил всем первым руководителям заняться исполнением поручений президента, озвученных на расширенном заседании правительства, передает корреспондент Zakon.kz.
Необходимо оперативно и результативно исполнить поручения президента. Хочу подчеркнуть, что вчера глава государства высказал очень серьезную критику в отношении нашей работы. Необходимо активизироваться всем госорганам, акиматам и квазигосударственному сектору. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Глава правительства поручил всем первым руководителям взять на личный контроль каждый пункт поручений президента.

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Он добавил, что на местах реализуются все проекты и программы, которые напрямую влияют на благосостояние граждан. Поэтому министрам и акимам необходимо наладить четкое взаимодействие, вместе прорабатывать каждый вопрос.

В целом, от эффективной работы каждого из нас зависит результативность деятельности всего правительства. Мы вместе должны с удвоенными усилиями реализовать все намеченное, чтобы развивалась экономика страны и наши граждане чувствовали улучшение качества их жизни.Алихан Смаилов

 Контроль за ходом исполнения поручений премьер-министр оставил за собой.

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Напомним, на расширенном заседании правительства глава государства оценил работу правительства средне.

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