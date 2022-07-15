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Ряд домов в Турксибском районе Алматы отключат от горячей воды

отключение горячая вода Алматы Фото: pixabay
С 18 по 22 июля горячую воду временно отключат в Турксибском районе Алматы. Отмечено, что это связано с проведением ремонтных работ, сообщает Zakon.kz.
С 18 по 22 июля 2022 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контурах улиц Сейфуллина – Дулатова – Терехина – Акан Серы и Суюнбая – Папанина – Ереванская – Стальского.ТОО «Алматинские тепловые сети»

Ограничения, как уточнили в организации, вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

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