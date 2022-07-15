Казахстанские рефери получили хорошие оценки на Уимблдоне
Фото: ktf.kz
Впервые в истории сразу четыре арбитра из Казахстана были задействованы на турнире «Большого шлема», а именно – на Открытом чемпионате Великобритании по теннису, сообщает Zakon.kz.
На английском первенстве судейский корпус Казахстана представляли четыре рефери: Меруерт Каукеева (Талдыкорган), Юлия Игнатченко (Алматы), Борис Кравчук (Костанай) и Владлена Саменкова (Актобе).
Все четверо продемонстрировали свой высокий уровень и получили хорошие баллы от организаторов турнира.
Борис и Владлена судили матчи квалификационного раунда и юниорского турнира, а Меруерт и Юлия – в основной сетке мужского и женского одиночного разряда.
Фото: ktf.kz
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Фото: ktf.kz
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