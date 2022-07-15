Казахстанские рефери получили хорошие оценки на Уимблдоне

Фото: ktf.kz

Впервые в истории сразу четыре арбитра из Казахстана были задействованы на турнире «Большого шлема», а именно – на Открытом чемпионате Великобритании по теннису, сообщает Zakon.kz.

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