Тугжанов о росте КВИ: реальной нагрузки на систему здравоохранения нет
Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов рассказал, что сегодня реальной нагрузки на систему здравоохранения нет, передает корреспондент Zakon.kz.
Сегодня 90% случаев коронавируса проходит в легкой форме. 85% заболевших – люди, которые не вакцинированы или те, у которых прошло более 6 месяцев с момента вакцинации. В связи с этим нагрузка на систему здравоохранения составляет 18%. То есть реальной нагрузки на систему здравоохранения нет. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов
Он добавил, что сейчас Минздрав внес конкретные предложения пересмотреть матрицу не по количеству заболевания, а по нагрузке на систему здравоохранения.
Я думаю, что это даст людям возможность работать в реальном режиме, тем более малый и средний бизнес полностью запущен и туризм развивается. Самое главное, реальной опасности для здоровья людей нет. Поэтому принято такое решение. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов
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