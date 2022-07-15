Тугжанов о росте КВИ: реальной нагрузки на систему здравоохранения нет

Фото: Zakon.kz

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов рассказал, что сегодня реальной нагрузки на систему здравоохранения нет, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня 90% случаев коронавируса проходит в легкой форме. 85% заболевших – люди, которые не вакцинированы или те, у которых прошло более 6 месяцев с момента вакцинации. В связи с этим нагрузка на систему здравоохранения составляет 18%. То есть реальной нагрузки на систему здравоохранения нет. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов Он добавил, что сейчас Минздрав внес конкретные предложения пересмотреть матрицу не по количеству заболевания, а по нагрузке на систему здравоохранения. Новость по теме Все регионы в «зеленой» зоне – обновленная матрица по коронавирусу Я думаю, что это даст людям возможность работать в реальном режиме, тем более малый и средний бизнес полностью запущен и туризм развивается. Самое главное, реальной опасности для здоровья людей нет. Поэтому принято такое решение. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов Читайте также Как стабилизируют цены на продукты в Казахстане Выговор за сахар – как решит проблему Карашукеев Смаилов прокомментировал критику президента в адрес правительства

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