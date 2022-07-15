Дома в Шымкенте, построенные без разрешения, не подлежат легализации

Любые вопросы, касающиеся земельных отношений, таких как выделение земельных участков гражданам, изменение целевого назначения участков, изъятие земли под государственные нужды и так далее, должны решаться в строгом соответствии с действующим законодательством.

В отношении 52 недостроенных домов, расположенных в микрорайоне Достык: земельные участки были самовольно захвачены местными жителями, и без всяких разрешительных документов на них стали возводиться жилые постройки. Пресс-служба акимата Шымкента

Вместе с тем, согласно имеющимся официальным документам, эта земля находится в государственной собственности. Однако, зная об этом, жители недостроенных домов обратились в госорганы с просьбой об их легализации.

По данным акимата, жителям было разъяснено, что микрорайон Достык не является вновь присоединенной территорией к территории города и не подпадает под действие плана мероприятий, разработанного в соответствии с распоряжением акима Шымкента №10-р от 08.12.2019 года, целью которого являлось документирование выявленных жилых домов, расположенных в присоединенных к Шымкенту населенных пунктах Толебийского, Ордабасинского и Сайрамского районов бывшей Южно-Казахстанской области.

Таким образом, возможность легализации жилья в соответствии с действующим законодательством РК отсутствует.

В настоящее время в Шымкенте ведется работа по сносу незаконно построенных домов без правоустанавливающих документов.

Напомним, 15 июля группа лиц из числа самозахватчиков (жители мкр. Достык) пришла к зданию акимата с требованием узаконить земельные участки, на которых они строят дома. Представители акимата провели разъяснительную работу.