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Александр Недовесов остановился в шаге от финала турнира ATP250

Теннис Финал Швеция Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Недовесов не смог выйти в финал крупного турнира на грунтовых кортах шведского Баштада. Он проиграл в полуфинале состязаний ATP250 в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Александр Недовесов в паре с сербом Николой Качичем были близки, чтобы сыграть в главном матче парного турнира, если бы не проиграли известным итальянцам – Фабио Фонини и Симоне Боллели. Четвертьфинальный поединок продлился больше двух часов и был остановлен в начале второй партии из-за дождя. К этому моменту казахстанско-сербский дуэт вел в счет 7:5, 1:0.

После перерыва итальянцы поменяли тактику, и это дало успех. Они взяли последующие две партии – 6:4, 10:7.

Теннис Полуфинал Венгрия

Фото: ktf.kz

Попытку Недовесова пройти в финал попробует повторить другой представитель казахстанского тенниса Юлия Путинцева, которая пробилась в полуфинал женского турнира в Будапеште. В третьем круге одиночного разряда Путинцева обыграла украинку Лесю Цуренко. Матч был остановлен при счете 6:0, 2:0 в пользу Юлии. Соперницей второй ракетки Казахстана в следующем раунде будет Александра Крунич из Сербии.

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