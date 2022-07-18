Ведущий офтальмолог расскажет, как вода влияет на здоровье глаз в летнее время

Поскольку общее количество воды в организме составляет около 50-60% от массы тела, сохранение гидратации в течение дня за счет питья воды или употребления продуктов, богатых водой, имеет решающее значение для поддержания здоровья вашего сердца, мозга и особенно глаз.

Вода и влага являются важными составляющими слоя слезной пленки, которая защищает глаза от внешних воздействий. Это уникальный слой жидкости и слизистой, который покрывает глазное яблоко.

Если организм обезвожен, этот водянистый слой может стать слишком тонким и уменьшить выработку слезы, что вызывает синдром «сухого глаза», напряжение глаз и проблемы со зрением.

По последним данным, глобальная распространенность синдрома сухого глаза составляет 29,5% , при этом среди различных причин его появления именно дегидратация может быть выявлена по повышенному уровню воды в крови (гиперосмолярность плазмы).

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, всего в мире насчитывается 2,2 млрд человек, страдающих глазными заболеваниями, и по крайней мере у половины из них заболевание можно было бы предотвратить.

Панченко Снежана, один из ведущих офтальмологов Казахского НИИ офтальмологии, исследует такие актуальные темы, как синдром сухого глаза, как вода и ее качество влияет на здоровье глаз и как поддерживать увлажнение глаз в жаркие дни.

Какие ваши три главных совета по предотвращению обезвоживания глаз летом? Достаточно ли просто пить воду или есть еще ряд вспомогательных средств/продуктов?

Первым и основным правилом остается правильная гидратация организма питьевой водой. Наше тело не всегда вовремя посылает сигналы об обезвоживании. Рекомендуемое количество воды в летнее время составляет 1,5 литра, однако не для всех подходит данная норма. Начинайте свой день со стакана теплой воды для ускорения метаболизма и прислушивайтесь к своей нервной системе – она сама подскажет, когда необходимо восполнить водный баланс. Снежана Панченко

В дополнение к увлажняющим каплям и мазям врач рекомендует взять за правило регулярную гигиену век.

Эта быстрая процедура улучшит качество слезной пленки, что позволит облегчить симптомы сухого глаза. Для разжижения сального секрета и открытия устьев протоков мейбомиевых желез приложите на веки теплые компрессы с термальной водой или салфетки, пропитанные гиалуроновой кислотой и противовоспалительными компонентами. Затем пару минут помассируйте веки тампоном из ватного диска и выполните легкий дренирующий массаж. Остатки можно оставить или удалить ватным диском.

Для того чтобы обеспечить более интенсивную выработку слезы, необходимо запускать этот механизм изнутри. Известно, что для сохранения функций слезной пленки необходимо принимать витамины А, С, В12. Также последние исследования указывают на то, что употребление в пищу продуктов, богатых жирными кислотами омега-3, может уменьшить воспаление глаз и обеспечить высокое качество слезы. К таким продуктам относятся льняное масло, жирная рыба (в том числе лосось, тунец, сардины и скумбрия), грецкие орехи, яйца, а также семена чиа. Однако врачи рекомендуют вначале пройти лабораторное исследование и проконсультироваться с терапевтом относительно диеты и приема суплементов. Снежана Панченко

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Фото: X-Lab Оптинол

Фото: X-Lab Оптинол

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