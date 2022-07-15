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Пустышка или помощь: врач рассказал об эффекте плацебо

Имитация лекарства, плацебо Фото: unsplash
Кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор Caspian International of Medicine, Caspian University Рафаиль Кипшакбаев объяснил, почему людям порой действительно помогает бесполезное на первый взгляд средство, передает Zakon.kz.

По словам специалиста, плацебо – нечто, имитирующее лекарство, но его свойствами на деле не обладающее.

Это абсолютно нейтральное вещество, которое никак не должно влиять на течение болезни. При этом сам эффект заключается в том, что у человека мобилизуются внутренние силы организма, происходят изменения в течении болезни в результате силы самовнушения. То есть доктор был убедителен, дал таблетку – и человек выздоровел, благодаря тому что сам в это искренне верил. Рафаиль Кипшакбаев

В современной доказательной медицине эффект плацебо используется при проведении клинических испытаний лекарственных препаратов. Группа испытуемых получает плацебо с целью исключения систематической ошибки, выявления реальной эффективности исследуемого препарата.

Но особенно тепло эффект плацебо встретила альтернативная медицина. Там, отмечает врач, его используют на всю катушку.

Пример тому – сомнительный способ лечения гомеопатией. Это направление пошло от немецкого медика Ганемана, предложившего лечить подобное подобным. Такой подход популярен и в наши дни, гомеопатии даже обучают на полном серьезе, что, на мой взгляд, просто смешно. Вместе с тем нельзя отрицать, что порой вера в чудо может быть так сильна, что состояние пациента действительно улучшается.

Рафаиль Кипшакбаев не видит в плацебо ничего вредоносного. Правда, с оговоркой – если оно не противопоставляется официальной медицине. Особенно в случаях, когда потеря времени может обернуться трагедией – онкология, запущенная хроника и т.д.

Добавлю, что эффект плацебо лучше работает там, где нет объективных критериев оценки. Чтобы было понятно, давайте приведу пример. Есть препарат, который должен снижать уровень сахара в крови. Здесь мы можем измерить показатели до и после применения бездушным прибором, который невозможно заставить верить в чудесное выздоровление. То есть результат будет объективным. А есть добавки, якобы улучшающие память и концентрацию внимания. Как проверить улучшение концентрации внимания? Вот я съел таблетку – и убедил себя, что мне с ней легче. Но объективных критериев оценки здесь нет, – резюмировал спикер.

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