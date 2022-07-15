Кубок Казахстана по футболу: матчи дня
В рамках 2-го тура Кубка Казахстана «Атырау» примет в гостях алматинский «Кайрат». Для команды из южной столицы нынешний сезон оказывается не самым успешным. Желто-черные отстают от лидеров турнирной таблицы «Актобе» на 6 очков. Из пяти последних очных встреч «Атырау» трижды одержал победу при двух поражениях.
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«Астана» у себя дома сыграет с «Шахтером». Хозяева встречи в нынешнем сезоне постепенно начали сдавать позиции, отставая от ворвавшегося в пул сильнейших «Актобе» на 2 очка. Обе команды отличаются атакующим стилем игры, что делает их встречи довольно насыщенными. Можно сказать, что карагандинские «горняки» – удачный соперник для столичной команды. По количеству побед в очных встречах «Астана» уверенно держит пальму первенства: 3:2.
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