Кубок Казахстана по футболу: матчи дня

Пятничный вечер порадует поклонников казахстанского футбола двумя яркими противостояниями.

В рамках 2-го тура Кубка Казахстана «Атырау» примет в гостях алматинский «Кайрат». Для команды из южной столицы нынешний сезон оказывается не самым успешным. Желто-черные отстают от лидеров турнирной таблицы «Актобе» на 6 очков. Из пяти последних очных встреч «Атырау» трижды одержал победу при двух поражениях.

Коэффициенты от Parimatch:

П1-2.41, Х-3.15, П2-2.85

«Астана» у себя дома сыграет с «Шахтером». Хозяева встречи в нынешнем сезоне постепенно начали сдавать позиции, отставая от ворвавшегося в пул сильнейших «Актобе» на 2 очка. Обе команды отличаются атакующим стилем игры, что делает их встречи довольно насыщенными. Можно сказать, что карагандинские «горняки» – удачный соперник для столичной команды. По количеству побед в очных встречах «Астана» уверенно держит пальму первенства: 3:2.

Коэффициенты от Parimatch:

П1-2.21, Х-3.15, П2-3.20

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