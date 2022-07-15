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Кубок Казахстана по футболу: матчи дня

игры футбол Фото: Parimatch
Пятничный вечер порадует поклонников казахстанского футбола двумя яркими противостояниями.

В рамках 2-го тура Кубка Казахстана «Атырау» примет в гостях алматинский «Кайрат». Для команды из южной столицы нынешний сезон оказывается не самым успешным. Желто-черные отстают от лидеров турнирной таблицы «Актобе» на 6 очков. Из пяти последних очных встреч «Атырау» трижды одержал победу при двух поражениях.

Коэффициенты от Parimatch:

П1-2.41, Х-3.15, П2-2.85

«Астана» у себя дома сыграет с «Шахтером». Хозяева встречи в нынешнем сезоне постепенно начали сдавать позиции, отставая от ворвавшегося в пул сильнейших «Актобе» на 2 очка. Обе команды отличаются атакующим стилем игры, что делает их встречи довольно насыщенными. Можно сказать, что карагандинские «горняки» – удачный соперник для столичной команды. По количеству побед в очных встречах «Астана» уверенно держит пальму первенства: 3:2.

Коэффициенты от Parimatch:

П1-2.21, Х-3.15, П2-3.20

Сезон летних отпусков в самом разгаре. А для тех, кто еще не успел отдохнуть у моря и насладиться прелестями all-inclusive, Parimatch разыгрывает путевки на двоих в Rixos Анталья.

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Анастасия Московчук
Казахстан
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