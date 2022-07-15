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Полиция задержала парня, угрожавшего девушке ножом в Шымкенте

Полиция задержала навашего на девушку Фото: Instagram/police_shymkent
Полиция Шымкента задержала парня, который угрожал девушке ножом. Инцидент попал на камеру наблюдения и вызвал резонанс в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Видео с происшествием опубликовал в Instagram Общественный фонд «Не молчи KZ».

На нем видно, как к девушке, разговаривающей по сотовому телефону на улице, подходит парень. Угрожает ей ножом. Испуганная девушка закричала, это и спугнуло нападавшего.

Девушка написала заявление в РОВД Каратауского района.

В пресс-службе ДП города Шымкента рассказали, что сотрудники допросили свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и сумели установить личность подозреваемого. Он был задержан у себя дома.

В настоящее время в отношении задержанного гражданина проводятся досудебные следственные действия. Пресс-служба ДП города Шымкента

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Константин Вноровский
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