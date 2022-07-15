Полиция задержала парня, угрожавшего девушке ножом в Шымкенте
Фото: Instagram/police_shymkent
Полиция Шымкента задержала парня, который угрожал девушке ножом. Инцидент попал на камеру наблюдения и вызвал резонанс в соцсетях, сообщает Zakon.kz.
Видео с происшествием опубликовал в Instagram Общественный фонд «Не молчи KZ».
На нем видно, как к девушке, разговаривающей по сотовому телефону на улице, подходит парень. Угрожает ей ножом. Испуганная девушка закричала, это и спугнуло нападавшего.
Девушка написала заявление в РОВД Каратауского района.
В пресс-службе ДП города Шымкента рассказали, что сотрудники допросили свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и сумели установить личность подозреваемого. Он был задержан у себя дома.
В настоящее время в отношении задержанного гражданина проводятся досудебные следственные действия. Пресс-служба ДП города Шымкента
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