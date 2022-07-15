На выходные в 6 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на 16 и 17 июля в шести областях Казахстана из-за резкого ухудшения погоды. Ожидаются град, шквалистый ветер и чрезвычайная пожарная опасность, передает Zakon.kz.

По информации РГП «Казгидромет», днем 16 июля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на западе области – сильный дождь. На севере, западе, юге области ожидается гроза, днем – град, шквал.

Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный, днем на севере, западе, юге области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, – отметили синоптики.

На большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара +35...+38°C. На юго-востоке, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральске ожидается сильная жара +35°C.

Днем 16 июля в Кызылординской области ожидается сильная жара +43°C. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара +43°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП «Казгидромет»

16-17 июля на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем на большей части региона прогнозируется сильная жара в пределах +41...+43°C.

В Туркестане ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +41...43°C. В Шымкенте днем синоптики прогнозируют сильную жару +40°C.

Днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается ветер северо-западный, северный, порывы 15 м/с. На юге области сохраняется сильная жара +35...+37°C.

Днем 16 июля в Атырауской области и Атырау сохраняется сильная жара +35...+37°C, на юге области – очень сильная жара +40°C. На западе региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.