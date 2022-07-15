Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

На выходные в 6 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение в областях Фото: pexels
Штормовое предупреждение объявлено на 16 и 17 июля в шести областях Казахстана из-за резкого ухудшения погоды. Ожидаются град, шквалистый ветер и чрезвычайная пожарная опасность, передает Zakon.kz.

По информации РГП «Казгидромет», днем 16 июля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на западе области – сильный дождь. На севере, западе, юге области ожидается гроза, днем – град, шквал.

Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный, днем на севере, западе, юге области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, – отметили синоптики.

На большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара +35...+38°C. На юго-востоке, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральске ожидается сильная жара +35°C.

Днем 16 июля в Кызылординской области ожидается сильная жара +43°C. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара +43°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.РГП «Казгидромет»

16-17 июля на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем на большей части региона прогнозируется сильная жара в пределах +41...+43°C.

В Туркестане ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +41...43°C. В Шымкенте днем синоптики прогнозируют сильную жару +40°C.

Днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается ветер северо-западный, северный, порывы 15 м/с. На юге области сохраняется сильная жара +35...+37°C.

Днем 16 июля в Атырауской области и Атырау сохраняется сильная жара +35...+37°C, на юге области – очень сильная жара +40°C. На западе региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте также

Стало известно, кому передали в доверительное управление аэропорт Петропавловска

«Казфосфат» зафиксировал цены в пользу отечественных фермеров

Автобусную полосу на улице Гоголя в Алматы перекроют

Оксана Житникова
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
синоптики прогноз жара Казахстан
41-градусная жара ожидается в Казахстане
КНБ, задержание, Нурлан Масимов
В КНБ раскрыли подробности задержания Нурлана Масимова
население РК, экономика
В Казахстане изменятся тарифы на коммунальные услуги
Елена Рыбакина, теннисистка, платье, кеды, Казахстан
Елена Рыбакина в платье и кедах восхитила поклонников
Цены на бензин утвердили в Казахстане
Цены на бензин утвердили в Казахстане
тенге
Курсы валют на 15 июля в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления