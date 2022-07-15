В законодательство внесут поправки в сфере семейно-бытовых преступлений

В Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили о внесении поправок в законодательство в сферу семейно-бытовых правонарушений, передает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что в обществе активно продвигается тезис криминализации деяния за причинение легкого вреда здоровью и побоев, так как на сегодня полномочия полиции в этой сфере ограничены. Отмечается, что полиция может привлечь домашних тиранов к ответственности только при наличии заявления.

С начала года в полицию поступило 70 тысяч сообщений о насилии в быту. Из них 43 тысячи были «списаны» , поскольку потерпевшие по приезду полиции отказывались от подачи заявлений. Это связано с примирением либо боязнью жертвы мести насильника. Пресс-служба МВД РК

В этой связи, по информации ведомства, необходимо увеличить сроки административного ареста с повышением нижнего порога, а взамен предупреждения ввести общественные работы.

В отдельные составы преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, ввести квалифицирующий признак – «в отношении лица, состоящего в семейно-бытовых отношениях». Пресс-служба МВД РК

Возможность для примирения сторон будет только в суде и всего один раз, добавили в полиции.

Пакет законодательных поправок уже подготовлен и будет внесен на согласование в госорганы.