Проверки субъектов естественных монополий станут прозрачнее

Сфера регулирования естественных монополий – одна из чувствительных для населения. Поэтому Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК уделяет большое значение формированию антикоррупционного сознания в данной сфере, сообщает Zakon.kz.

О новых мерах, которые повышают прозрачность и исключают коррупционные риски, мы поговорили с заместителем председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Ерболатом Ибрайхановым.

– Насколько прозрачен сегодня процесс контролирования субъектов естественных монополий?

– По закону о естественных монополиях субъекты каждый год до 1 мая обязаны предоставлять информацию-отчет об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы. Субъекты вовремя сдают отчетность, и вся эта информация размещается в базе «Монополист», которая функционирует с 2019 года. В рамках формирования антикоррупционного сознания и предотвращения коррупционных рисков доступ к отчетам субъектов естественных монополий есть у третьих лиц, поэтому каждый потребитель, ассоциация, эксперты, общественники могут посмотреть полностью постатейно все, что касается тарифа, инвестпрограмм, и даже могут сравнить с другими регионами. По закону о естественных монополий в случае обращения потребителя субъект рынка обязан предоставить информацию об исполнении инвестпрограмм и тарифных смет. Если есть нарушения, по КоАП предусмотрена ответственность.

– Принимаются ли новые меры для усиления прозрачности анализа исполнения монополистами тарифных смет и инвестпрограмм?

– 30 июня Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления, государственной границы, жилищно-коммунального хозяйства и науки». Данный нормативно-правовой акт предусматривает поправки, в том числе и в Закон «О естественных монополиях».

После вступления в силу поправок отчеты об исполнении тарифной сметы и инвестпрограммы субъекты должны будут отправлять только в электронном виде. Прежде они могли размещать отчеты в электронном и бумажном виде. Новшество повышает прозрачность.

В свою очередь база «Монополист» обеспечивает прозрачность и открытость процесса контроля освоения средств потребителей субъектом естественной монополии как уполномоченным органом, так и потребителями.

Таким образом, наша политика в целом направлена на исключение прямого контакта с исполнителями государственных органов, тем самым исключая коррупционные риски, а также на усиление роли потребителей в процедурах регулирования и контроля за тарифообразованием.

– В Алматы, согласно закону, расширяются полномочия местного исполнительного органа. Будут ли усилены функции и полномочия ДКРЕМ по Алматы?

– Непосредственно полномочия ДКРЕМ остаются прежними, но усиливаются полномочия акимата и отраслевых центральных государственных органов в нашей сфере. Допустим, утверждением инвестпрограммы субъекта естественной монополии занимался только КРЕМ, теперь при утверждении инвестпрограммы целесообразность определенных мероприятий, которые заявляет монополист, будут оценивать отраслевые государственные органы. Каждый акимат или министерство знает, что нужно отремонтировать, обновить, где нужны инвестиции. Во-вторых, отчеты монополистов также будут проверять министерства и акиматы. Усиливается контроль над исполнением тарифных смет и инвестпрограмм, повышаем прозрачность тарифа. Это большая польза для потребителей и государственных органов.

Например, строительство сетей и инфраструктуры проводится на местах, акиматы и при необходимости министерства должны участвовать в этой работе.

Обычно дают отчеты на бумаге, но у нас экономисты и юристы в основном, мы можем проверить расчеты, но чтобы дополнительно все проверить на месте, нужна помощь специалистов акимата.

Мы также расширяем функционал базы «Монополист». Сейчас мы интегрируем ее с другими базами госорганов, чтобы при проверке сэкономить время, исключив необходимость направления бумажных запросов в другие госорганы. Это тоже повышает прозрачность и сводит коррупционные риски к нулю.

Региональные департаменты сами принимают решение без участия центрального аппарата при утверждении тарифа и рассмотрении отчетности об исполнении тарифных смет и инвестпрограмм.

В целом, данные поправки – это очередной шаг к открытости регулирования деятельности монополистов.

– КРЕМ как тарифный регулятор всегда придерживается позиции в части утверждения обоснованных тарифов. Сколько денег за счет снижения тарифа по поводу неисполнения тарифных смет удалось сэкономить казахстанцам?

– По итогам 2020 года в 2021 году мы рассмотрели отчеты субъектов рынка об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ, ввели временный компенсирующий тариф более 300 субъектам естественных монополий на сумму около 13,3 млрд тенге, именно эту сумму сэкономили казахстанские потребители. Если по услугам, то самая большая экономия – по теплоснабжению – 6,67 млрд тенге, водоснабжение – 2,1 млрд тенге, водоотведение – 1,16 млрд тенге, электроснабжение – 1,29 млрд тенге, газоснабжение – около 2 млрд тенге. Что касается отчетов по исполнению инвестпрограммы и тарифной сметы за 2021 год, то сейчас они рассматриваются, и после анализа мы дадим дополнительную информацию.

Если субъект заложил в тариф, к примеру, 100 млн тенге, но фактическое исполнение инвестпрограммы и тарифных смет составило 80 млн, то мы видим, по каким статьям затрат субъект не освоил полученные от потребителей средства. И мы по итогам анализа вводим временный компенсирующий тариф, чтобы неиспользованные 20 млн вернуть потребителям, на эту сумму мы снижаем тариф. Эти данные все есть в базе «Монополист».