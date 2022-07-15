Автобусную полосу на улице Гоголя в Алматы перекроют

Фото: Zakon.kz

В связи с проведением ремонта дорожного полотна на автобусной полосе с 6:00 до 22:00 16 июля и 6:00 до 22:00 17 июля будет перекрыто движение по автобусной полосе с северной стороны улицы Гоголя от улицы Малая Достык до проспекта Абылай хана, сообщает Zakon.kz.

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