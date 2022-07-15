«Казфосфат» зафиксировал цены в пользу отечественных фермеров

ТОО «Казфосфат» и Министерство сельского хозяйства РК заключили меморандум с целью фиксации цены на аммофос на 2022–2024 годы, сообщает Zakon.kz.

Согласно условиям меморандума, «Казфосфат» принял на себя обязательства не повышать цену на аммофос для отечественных сельхозтоваропроизводителей. В результате переговоров с правительством РК завод по производству минеральных удобрений установил цену на аммофос на 2022 год для внутреннего рынка в размере 173 тысячи тенге за тонну без НДС.

Данное решение принято, несмотря на существенное увеличение в 2021–2022 годах цен на основные виды сырья для производства аммофоса – аммиака, серы, серной кислоты, электроэнергии и транспортных услуг. Необходимо отметить, что цена аммофоса, установленная для внутреннего рынка, на 150% ниже, чем цены импортного аналога, и на 85% ниже, чем экспортная цена на продукцию «Казфосфата». Таким образом, «Казфосфат» за счет собственной экспортной выручки практически субсидировал невысокую цену для внутреннего рынка.

«Казфосфат» также развивает комплексный сервис для обслуживания отечественных аграриев. В частности, предприятие открыло десять складов по всей территории страны, чтобы удобрения были более доступны, в том числе небольшим фермерским хозяйствам.

В рамках акции по компенсации разницы в цене аммофоса для отечественных сельхозтоваропроизводителей «Казфосфат» принял решение предоставить дополнительные услуги на безвозмездной основе всем фермерам, которые приобрели аммофос у компании ранее по более высокой цене.

Компания намерена и в дальнейшем оказывать поддержку отечественным сельхозтоваропроизводителям, таким образом реализуя поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о развитии сельского предпринимательства, данные на расширенном заседании правительства 14 июля 2022 года.