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В Кремле рассказали о будущем Дмитрия Рогозина

Будет трудоустроен, пообещали в Кремле Фото: Twitter/РОГОЗИН
Отставка Дмитрия Рогозина с поста главы «Роскосмоса» не связана с какими-либо претензиями к его работе, заверили в Кремле, сообщает Zakon.kz.

Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, ни в коем случае. Ни с какими претензиями это не связано. Там все нормально, – ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов.

По его словам, Рогозин будет своевременно трудоустроен.

Напомним, сегодня, 15 июля, стало известно о решении Владимира Путина освободить Дмитрия Рогозина от должности руководителя госкорпорации, которую он занимал последние четыре года, с 24 мая 2018 года.

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