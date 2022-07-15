Водитель и десятилетний ребенок погибли в ДТП в Карагандинской области

Трагедия произошла 15 июля около 15:00 в одном км от города Абай, передает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что 39-летний водитель автомашины Mercedes-Benz Sprinte, двигаясь со стороны города Караганды, по предварительным данным выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Avensis и фурой Volvo.

Водитель Mercedes и 10-летний ребенок, находившийся в салоне Toyota Avensis, от полученных травм скончались на месте.