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Водитель и десятилетний ребенок погибли в ДТП в Карагандинской области

ДТП со смертельным в Карагандинской области Фото: pixabay
Трагедия произошла 15 июля около 15:00 в одном км от города Абай, передает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что 39-летний водитель автомашины Mercedes-Benz Sprinte, двигаясь со стороны города Караганды, по предварительным данным выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Avensis и фурой Volvo.

Водитель Mercedes и 10-летний ребенок, находившийся в салоне Toyota Avensis, от полученных травм скончались на месте.

Пассажиры автомашин Mercedes-Benz Sprinte и Toyota Avensis доставлены в медицинское учреждение. Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены необходимые экспертизы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ДП Карагандинской области. Участок дороги, где произошло ДТП, временно закрыт. Пресс-служба ДП Карагандинской области

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Константин Вноровский
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