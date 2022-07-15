Водитель и десятилетний ребенок погибли в ДТП в Карагандинской области
Фото: pixabay
Трагедия произошла 15 июля около 15:00 в одном км от города Абай, передает Zakon.kz.
В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что 39-летний водитель автомашины Mercedes-Benz Sprinte, двигаясь со стороны города Караганды, по предварительным данным выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Avensis и фурой Volvo.
Водитель Mercedes и 10-летний ребенок, находившийся в салоне Toyota Avensis, от полученных травм скончались на месте.
Пассажиры автомашин Mercedes-Benz Sprinte и Toyota Avensis доставлены в медицинское учреждение. Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены необходимые экспертизы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ДП Карагандинской области. Участок дороги, где произошло ДТП, временно закрыт. Пресс-служба ДП Карагандинской области
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