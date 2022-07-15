Стало известно, кому передали в доверительное управление аэропорт Петропавловска

Аэропорт Петропавловска передали в доверительное управление ТОО «Международный аэропорт Кызыл-Жар», зарегистрированному в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Петропавловск.news приводит комментарий Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области.

Аэропорт пытались передать в доверительное управление три раза, и лишь на четвертый раз аукцион состоялся. При этом предприятие, оцененное в 5,6 млрд тенге, ушло в доверительное управление (особенно важно — с правом последующего выкупа!) за вдвое меньшую сумму — 2,8 млрд тенге.

Как пояснили в Управлении пассажирского транспорта и автодорог СКО, стоимость была снижена в соответствии с правилами передачи государственного имущества в доверительное управление, утвержденными Приказом МНЭ РК от 16 января 2015 года №17.

Важно отметить, что для участия в этих конкурсах необходимо было в доход государства оплатить 850 млн тенге, которые являются невозвратными. Пресс-служба Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО

В дальнейшем будет проводиться процедура передачи имущества по акту и подписание договора доверительного управления.

Имущество также будет оставаться в государственной собственности, в частную собственность возможна передача только по истечении 5 лет при условии исполнения всех принятых на себя обязательств доверительным управляющим. Доверительный управляющий обязан будет принимать меры по управлению имуществом и стабилизации финансовой деятельности аэропорта. Пресс-служба Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. По данным Петропавловск.news, ТОО «МАК» еще с прошлого года по договору совместной деятельности осуществляет аэропортовую деятельность и обеспечивает авиационную безопасность.

В ведомстве отметили, что у Казахстана имеется положительный опыт развития аэропортов, переданных в конкурентную среду, например, аэропорты городов Алматы, Туркестан, Актау, Атырау и т.д.