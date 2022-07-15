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Пожарные Нур-Султана спасли двоих детей

Огнеборцы Нур-Султана спасли двоих детей Фото: Instagram/nursultan_tjd
Во время пожара в одном из домов по улице Толе би огнеборцы спасли двоих детей, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел 15 июля. Загорелись домашние вещи и бытовая техника в квартире на 6 этаже.

Находящихся внутри детей 2019 и 2021 года рождения старший пожарный-спасатель СПЧ-6 Абылай Отегенов и командир отделения СПЧ-4 Багдат Боханов эвакуировали, надев на них спасательные маски.

В настоящее время состояние детей стабильное. Пожар был полностью ликвидирован в 14:23. Всего в тушении пожара было задействовано 13 человек личного состава и 3 единицы техники столичного ДЧС. Пресс-служба ДЧС города Нур-Султан

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