Пожарные Нур-Султана спасли двоих детей
Фото: Instagram/nursultan_tjd
Во время пожара в одном из домов по улице Толе би огнеборцы спасли двоих детей, сообщает Zakon.kz.
Пожар произошел 15 июля. Загорелись домашние вещи и бытовая техника в квартире на 6 этаже.
Находящихся внутри детей 2019 и 2021 года рождения старший пожарный-спасатель СПЧ-6 Абылай Отегенов и командир отделения СПЧ-4 Багдат Боханов эвакуировали, надев на них спасательные маски.
В настоящее время состояние детей стабильное. Пожар был полностью ликвидирован в 14:23. Всего в тушении пожара было задействовано 13 человек личного состава и 3 единицы техники столичного ДЧС. Пресс-служба ДЧС города Нур-Султан
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