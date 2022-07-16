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Возможно он в рабстве - третий месяц в Алматинской области ищут пропавшего

Мужчина пропал в Алматинской области Фото: Zakon.kz
58-летний Канат Бедельбаев вышел из дома три месяца назад, и так и не вернулся. По словам супруги, муж шел к своему начальнику, сообщает Zakon.kz.

С тех пор мужчину ищут родственники, полиция и волонтеры. Но пока безуспешно, передает КТК.

Канат Бедельбаев больше 30 лет работает ветеринаром в поселке Басши. К начальнику пошел, чтобы отпроситься. С собой не взял ни денег, ни документов.

За три дня до пропажи мой супруг по телефону поругался со своим руководителем. Из-за чего случился конфликт, я не знаю. Может, из-за работы. Супруга Куляш Бедельбаева

Для розыска полицейские привлекли кинолога с собакой, но это ничего не дало.

Родственники и друзья прочесали весь поселок Басши в Кербулакском районе и Жаркент. Также добровольцы искали Каната в Талдыкоргане. Ведь именно туда он планировал съездить вместе с дочерью. Мужчина хотел проведать сына, который отбывает наказание за хулиганство. И, предположительно, отвезти деньги пострадавшим в качестве компенсации морального ущерба.

Родственникам приходят в голову самые худшие сценарии. Они опасаются, что мужчину могли взять в трудовое рабство. Ведь он ветеринар и неплохо разбирается в сельском хозяйстве.

Мой отец всегда говорил маме, если куда-то уходил. Может, он у кого-то скот пасет бесплатно. А еще меня насторожило, что начальник моего отца нам сказал, что папа пришел к нему, они поговорили – и он ушел, не закрыв калитку. А следователям начальник сообщил, что они вместе пили чай. Дочь Айгуль Канатова

Родственники и волонтеры начали поиски пропавшего мужчины в Алматы. Добровольцы развешивают объявления, опрашивают прохожих, водителей автобусов и таксистов. Но пока никаких результатов нет.

Идет информационная рассылка, идет распространение ориентировки через социальные сети. Второе: идет оклейка, опрос жителей, обзвон. Многое в жизни бывает: человек шел по улице, машина сбила, он лежит без документов как неизвестный. Возможно, какие-то есть моменты, которые мы не знаем, которые нам не договаривают родственники. Волонтер движения LIDER.KZ Куаныш Майлыканов

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