Microsoft возвращает в Windows раритетную функцию, позволяющую копировать музыку

Microsoft научила встроенный в Windows 11 проигрыватель Windows Media Player копировать содержимое аудиодисков на ПК в удобном для воспроизведения формате, сообщает Zakon.kz.

Издание TechRadar пишет, что новая версия Windows Media Player по функционалу стала ближе к ранним версиям программы, в которой была доступна раритетная опция. В сборке Windows 11 25158 возможно копировать музыку с компакт-дисков и сохранять данные в формате MP3, AAC, FLAC и ALAC с выбором битрейта.

Теперь владельцы внушительной коллекции аудиодисков, все еще пользующиеся оптическими приводами (встроенными или портативными), могут переместить все треки с них на свой компьютер или ноутбук.

Раньше для клонирования аудиодисков пользователи устанавливали на свой ПК специальные программы.

Авторы издания отметили, что новая функция может пригодиться опытным пользователям ПК. В последние годы юзеры стали все реже слушать композиции с CD-дисков из-за появления компьютеров без дисковода и распространения музыкальных стриминговых сервисов.