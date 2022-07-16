Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Мария Шарапова показала фото с новорожденным сыном

Фотография с первенцем Фото: Instagram/mariasharapova
Бывшая первая ракетка мира из России Мария Шарапова опубликовала в соцсети фотографию новорожденного сына, названного Теодором. Согласно сообщению, мальчик родился еще 1 июля, передает Zakon.kz.
Самый красивый подарок, испытание и награда, о которых только могла мечтать наша маленькая семья. Мария Шарапова

О беременности Шарапова сообщила поклонникам еще в апреле текущего года. 10 июля Шарапова намекнула, что роды состоялись. Тогда она изменила «статус» в соцсетях на «мама».

Отцом мальчика стал британский предприниматель Александр Гилкс.

Александр владелец онлайн-аукциона произведений искусства и предметов коллекционирования. Также Гилкс известен своей дружбой с принцами Уильямом и Гарри, и в 2011 году даже был в числе гостей на свадьбе Уильяма и Кейт Миддлтон.

Шарапова – победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, серебряный призер Олимпиады 2012 года в Лондоне, обладательница Кубка Федерации 2008 года. С 1995 года проживает в США.

Читайте также

Стало известно, кому передали в доверительное управление аэропорт Петропавловска

На выходные в 6 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

«Казфосфат» зафиксировал цены в пользу отечественных фермеров

Константин Вноровский
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
синоптики прогноз жара Казахстан
41-градусная жара ожидается в Казахстане
население РК, экономика
В Казахстане изменятся тарифы на коммунальные услуги
КНБ, задержание, Нурлан Масимов
В КНБ раскрыли подробности задержания Нурлана Масимова
Елена Рыбакина, теннисистка, платье, кеды, Казахстан
Елена Рыбакина в платье и кедах восхитила поклонников
Цены на бензин утвердили в Казахстане
Цены на бензин утвердили в Казахстане
тенге
Курсы валют на 15 июля в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления