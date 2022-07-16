Мария Шарапова показала фото с новорожденным сыном

Бывшая первая ракетка мира из России Мария Шарапова опубликовала в соцсети фотографию новорожденного сына, названного Теодором. Согласно сообщению, мальчик родился еще 1 июля, передает Zakon.kz.

Самый красивый подарок, испытание и награда, о которых только могла мечтать наша маленькая семья. Мария Шарапова

О беременности Шарапова сообщила поклонникам еще в апреле текущего года. 10 июля Шарапова намекнула, что роды состоялись. Тогда она изменила «статус» в соцсетях на «мама».

Отцом мальчика стал британский предприниматель Александр Гилкс.

Александр владелец онлайн-аукциона произведений искусства и предметов коллекционирования. Также Гилкс известен своей дружбой с принцами Уильямом и Гарри, и в 2011 году даже был в числе гостей на свадьбе Уильяма и Кейт Миддлтон.

Шарапова – победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, серебряный призер Олимпиады 2012 года в Лондоне, обладательница Кубка Федерации 2008 года. С 1995 года проживает в США.