Сорваться не боялся – школьник, спасший ребенка от падения в Нур-Султане

Дети в Нур-Султане стали падать из окон на 70% чаще. В этом году произошло уже 24 выпадения, три из них – смертельные, передает Zakon.kz.

17-летний выпускник Есдаулет Даутбеков рассказал, как он спас трехлетнего ребенка, который едва не выпал из окна многоэтажки, сообщает КТК.

Кадры спасения разлетелись по всем соцсетям. Есдаулет влез на балкон седьмого этажа через квартиру соседей и снял ребенка с подоконника. Малыш в это время стоял, опираясь на москитную сетку, и был в шаге от падения.

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Оказалось, трое детей остались дома без присмотра. Мать ненадолго вышла в магазин.

Я сорваться не боялся. Сначала я посмотрел опору снизу и сбоку, чтобы можно было зацепиться. Там все было надежно и крепко, я был уверен в своих действиях. На балконе была москитная сетка. Я ее сломал, разорвал, потом пробрался на балкон. Через дом я зашел в комнату с детьми, посадил на диван и дождался их мамы. Есдаулет Даутбеков

Мать героя Асемгуль Кабдыкалыкова гордится поступком своего сына.

Позже, когда просмотрела, видела видео, увидела, сколько народу там было. Было очень много мужского населения, которое могло бы… Не каждый мог пойти на такой поступок. Асемгуль Кабдыкалыкова

Полицейские говорят, что дети в Нур-Султане стали падать из окон на 70% чаще. В этом году произошло уже 24 выпадения, три – смертельные. Обычно их квалифицируют как несчастный случай. Однако некоторым невнимательным родителям грозит и административная ответственность.

Может быть поставлен вопрос о привлечении к административной ответственности в соответствии со ст. 127 Кодекса РК об административных правонарушениях. Это неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Если это комплексно, систематически поведение родителя приводит к тому, что был допущен несчастный случай. Начальник отдела ювенальной полиции УМПС Нур-Султана Нелля Дощанова

Это не единственный случай спасения детей в высокоэтажном доме в столице. В мае появилось видео спасения ребенка, висящего на карнизе балкона восьмого этажа.

Трехлетнюю малышку спас сосед, живущий этажом ниже.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК наградили гражданина, который спас ребенка от падения из окна.