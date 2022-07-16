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Родственники погибшего в Жамбылской области солдата требуют наказать командиров

Солдат в Жамбылской области умер Фото: Минобороны РК
Следствие установило, что причиной смерти стали неуставные взаимоотношения. Как рассказали в военной прокуратуре, расследование в отношении сослуживца, причастного к гибели солдата, завершено, передает Zakon.kz.

Близкие Алибека Калбая уверены: офицеры допустили халатность, в результате чего срочник скончался, сообщает КТК.

Недавно завершилось расследование в отношении его 18-летнего сослуживца. Дальнейшую судьбу солдата решит суд. Родные Калбая таким исходом недовольны.

Уголовное дело было возбуждено в отношении Аманжолова Айбулата, и дело передают в суд. Но мы недовольны этим расследованием в целом, потому что виновные люди тут – не только один Айбулат, по нашему мнению. Должностные лица: офицеры, сержанты – в отношении них два месяца назад было возбуждено уголовное дело. Но на какой стадии сейчас расследование, следователь отказывается давать нам пояснения. Рысгуль Тулегенова

Алибек Калбай скончался в апреле в воинской части Жамбылской области. Срочник потерял сознание во время построения и умер.

Это произошло спустя всего четыре дня с начала службы. Новобранец даже не успел принять присягу. На теле Алибека обнаружили множество синяков и ссадин.

Следствие установило, что причиной смерти стали неуставные взаимоотношения. В военной прокуратуре сообщили: расследование в отношении сослуживца, причастного к гибели Калбая, завершено.

Сейчас материалы дела изучают в суде. А командиры получили дисциплинарное взыскание.

В отношении рядового Аманжолова следственные действия по ст. 440 ч. 4 Уголовного кодекса закончены. В настоящее время подозреваемый Аманжолов находится санкцией суда под арестом. За недостаток служебной деятельности командир воинской части Доспаев и командир учебной роты Толебаев освобождены от занимаемых должностей. Старший помощник главного военного прокурора Еркин Кожахмет

Кроме этого, заместителю командира части по воспитательной работе Нуралиеву и начальнику военной школы Алимову был объявлен строгий выговор.

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Данияр Кунафин
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