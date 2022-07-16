Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимную связь с племянником

Обвинения в домашнем насилии против певца были выдвинуты 2 июля, однако тогда личность заявителя, 21-летнего Денниса Ядиэля Санчеса, не раскрывалась, передает Zakon.kz.

Предполагаемые романтические отношения пуэрто-риканского певца Рики Мартина с его племянником, о которых стало известно в ходе расследования иска о домашнем насилии, могут стать основанием для 50-летнего тюремного срока, сообщает РИА Новости.

По словам потерпевшего, Рики Мартин проявлял физическую и психологическую агрессию в ходе отношений, которые продолжались в течение семи месяцев. С учетом того, что заявителем является его собственный племянник, артисту грозит совершенно другое наказание. Рики Мартин может быть приговорен к 50 годам тюрьмы.

Обвинения в домашнем насилии против певца были выдвинуты 2 июля, однако тогда личность заявителя, 21-летнего Денниса Ядиэля Санчеса, не раскрывалась.

Энрике Мартин Моралес, широко известный под сценическим псевдонимом Рики Мартин, — пуэрториканский певец и актер, который был популярен в 1990-х годах. Обладатель семи премий Грэмми имеет испанское гражданство, с 2017 года он состоит в однополом браке и воспитывает четырех суррогатных детей.