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Велосипедиста из Казахстана сбили насмерть в Иссык-Куле

Велосипедиста сбили в Кыргызстане Фото: pixabay
Водитель не справился с управлением и сбил велосипедиста, ехавшего по обочине дороги. Житель Алматы скончался на месте происшествия, передает Zakon.kz.

В Иссык-Кульской области в селе Комсомол насмерть сбили 58-летнего велосипедиста из Казахстана, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Наезд был совершен 16 июля в 07:40 на 97-м километре трассы Балыкчи — Ананьево — Каракол.

По информации милиции, 41-водитель Lexus RX 330 в селе Комсомол столкнулся с Nissan Micra. Он не справился с управлением и сбил велосипедиста, ехавшего по обочине дороги. Житель Алматы скончался на месте происшествия.

Назначены экспертизы, водителей проверят, находились ли они в трезвом состоянии.

Данияр Кунафин
Кыргызстан
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