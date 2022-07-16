Велосипедиста из Казахстана сбили насмерть в Иссык-Куле

Водитель не справился с управлением и сбил велосипедиста, ехавшего по обочине дороги. Житель Алматы скончался на месте происшествия, передает Zakon.kz.

В Иссык-Кульской области в селе Комсомол насмерть сбили 58-летнего велосипедиста из Казахстана, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Наезд был совершен 16 июля в 07:40 на 97-м километре трассы Балыкчи — Ананьево — Каракол.

По информации милиции, 41-водитель Lexus RX 330 в селе Комсомол столкнулся с Nissan Micra. Он не справился с управлением и сбил велосипедиста, ехавшего по обочине дороги. Житель Алматы скончался на месте происшествия.

Назначены экспертизы, водителей проверят, находились ли они в трезвом состоянии.